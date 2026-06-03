Главы двух польских городов предложили вернуть Украине полученные от нее звания
Власти двух городов Польши – Хелма и Пшемысля – обратились к жителям с вопросом о возвращении полученных от Украины почетных званий «Городов-спасителей». Это следует из сообщений мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в Facebook
«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам вернуть обратно звание "Город-спаситель"», – говорится в сообщениях. Как пояснили главы польских городов, такие звания имеют смысл исключительно тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
Предложение последовало за решением президента Украины Владимира Зеленского присудить подразделению украинской армии наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), признана экстремистской и запрещена в РФ). Польский президент Карол Навроцкий обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.
29 мая Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.