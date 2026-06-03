Главы двух польских городов предложили вернуть Украине полученные от нее звания

«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам вернуть обратно звание "Город-спаситель"», – говорится в сообщениях. Как пояснили главы польских городов, такие звания имеют смысл исключительно тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.