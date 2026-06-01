Польские власти потребовали извинений у Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует связаться с главой Польши Каролем Навроцким и принести извинения на фоне возникшей напряженности вокруг решений, связанных с украинскими националистическими формированиями. Об этом заявил директор Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач, комментируя ситуацию журналистам.
По его словам, такой шаг со стороны украинского лидера был бы необходим после решений, вызвавших негативную реакцию в Польше. Он также высказал мнение, что действия Зеленского могут быть связаны с подготовкой к будущим политическим процессам внутри Украины и со стремлением сформировать собственный «политический нарратив».
29 мая Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Предложение связано с решением Зеленского присудить подразделению украинской армии наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия,
28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и как соучастие в героизации нацистов и их пособников.
31 мая Кремль одобрил требование польских властей лишить Зеленского ордена Белого орла за перезахоронение останков Мельника и присвоение подразделению ВСУ имени УПА.