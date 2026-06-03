Володин заявил о рисках для Армении на пути в Евросоюз

Председатель Госдумы сказал, что Россия остается ключевым экономическим партнером Армении. Он напомнил, что республика получает российский газ по цене, которая значительно ниже европейской, а также зависит от денежных переводов и российского рынка сбыта. Володин усомнился в том, что армянская продукция сможет успешно конкурировать на европейском рынке, и выразил мнение, что курс на евроинтеграцию может привести к утрате национальной идентичности.