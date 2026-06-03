Володин заявил о рисках для Армении на пути в Евросоюз
Необходимо разделять интересы армянского народа и решения руководства республики. Курс армянских властей на сближение с Европейским союзом может привести страну к серьезным экономическим и социальным последствиям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян одновременно декларирует стремление к интеграции с ЕС и желание сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Володин также отметил, что использование сотрудничества с Россией как промежуточного этапа на пути к вступлению в ЕС является недопустимым.
Председатель Госдумы сказал, что Россия остается ключевым экономическим партнером Армении. Он напомнил, что республика получает российский газ по цене, которая значительно ниже европейской, а также зависит от денежных переводов и российского рынка сбыта. Володин усомнился в том, что армянская продукция сможет успешно конкурировать на европейском рынке, и выразил мнение, что курс на евроинтеграцию может привести к утрате национальной идентичности.
«Приехал [президент Франции Эммануэль] Макрон, обнимались они с Пашиняном. Ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Даже коньяк теперь у них [Армении] уже бренди, потому что французы сказали, что это бренди», – сказал председатель нижней палаты парламента (цитата по «Вести»).
Володин упомянул принятые в стране законодательные инициативы, касающиеся вступления в ЕС и распространения юрисдикции Международного уголовного суда на территорию Армении. При этом он подчеркнул, что Россия выступает за открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.
4 мая Макрон заявил, что Армения при премьере Николе Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России». По словам Макрона, после прихода Пашиняна к власти в 2018 г. в стране произошли существенные политические изменения.