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Песков рассказал о программе визита президента Танзании в Россию

Ведомости

В Большом Кремлевском дворце состоится официальная встреча президента Танзании Самии Сулуху Хасан, прибывшей в Россию с государственным визитом. Затем планируются переговоры в узком составе, а также беседа делегаций двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, запланирован также государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь гостьи.

«Госпожа Хасан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу», – рассказал представитель Кремля.

У Путина 3 июня также запланирован ряд непубличных рабочих встреч. Глава государства работает над своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), и над мероприятиями, которые состоятся на полях форума.

Хасан прибыла в Россию с государственным визитом вечером 2 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 5 июня на пленарном заседании ПМЭФа в 2026 г. Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.

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