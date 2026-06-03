Песков рассказал о программе визита президента Танзании в Россию
В Большом Кремлевском дворце состоится официальная встреча президента Танзании Самии Сулуху Хасан, прибывшей в Россию с государственным визитом. Затем планируются переговоры в узком составе, а также беседа делегаций двух стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, запланирован также государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь гостьи.
«Госпожа Хасан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу», – рассказал представитель Кремля.
У Путина 3 июня также запланирован ряд непубличных рабочих встреч. Глава государства работает над своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), и над мероприятиями, которые состоятся на полях форума.
Хасан прибыла в Россию с государственным визитом вечером 2 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 5 июня на пленарном заседании ПМЭФа в 2026 г. Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.