Песков рассказал о программе визита президента Танзании в Россию

Хасан прибыла в Россию с государственным визитом вечером 2 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 5 июня на пленарном заседании ПМЭФа в 2026 г. Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании.