Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФа
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина исключена из числа спикеров Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. В частности, ее больше нет среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», следует из обновленной программы форума.
Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из госкорпораций, отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах.
Алексей Можин, занимавший должность советника Эльвиры Набиуллиной, ушел из жизни 3 июня, в канун своего 70-летия. Он долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, с 1996 по 2024 г. представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). В декабре 2024 г. он перешел на работу в Банк России.