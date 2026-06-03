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Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФа

Ведомости

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина исключена из числа спикеров Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. В частности, ее больше нет среди участников сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», следует из обновленной программы форума.

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из госкорпораций, отмена участия Набиуллиной в программе ПМЭФа связана со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина – она будет присутствовать на его похоронах.

Алексей Можин, занимавший должность советника Эльвиры Набиуллиной, ушел из жизни 3 июня, в канун своего 70-летия. Он долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, с 1996 по 2024 г. представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). В декабре 2024 г. он перешел на работу в Банк России.

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