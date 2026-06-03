Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФа

Алексей Можин, занимавший должность советника Эльвиры Набиуллиной, ушел из жизни 3 июня, в канун своего 70-летия. Он долгие годы был одним из наиболее опытных российских переговорщиков в сфере международных финансов, с 1996 по 2024 г. представлял Россию в качестве исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). В декабре 2024 г. он перешел на работу в Банк России.