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Советник главы ЦБ Алексей Можин умер в возрасте 69 лет

Ведомости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советник главы Банка России, бывший представитель России в Международном валютном фонде Алексей Можин умер на 70-м году жизни, сообщил регулятор.

«Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами», – говорится в публикации ЦБ. Руководство регулятора выразило соболезнования родным и близким Можина.

ТАСС со ссылкой на окружение Можина писал, что причиной смерти экономиста стала тяжелая болезнь.

Можин родился 23 июня 1956 г. в Москве. Он получил высшее образование на экономическом факультете Московского государственного университета (МГУ), окончил аспирантуру. После этого Можин проходил стажировку в США. Экономист начал карьеру в финансовых учреждениях СССР и РФ в1980-х гг. С 1992 г. он также стал работать в МВФ, с с 1996 по 2024 гг. был исполнительным директором от России. После этого он получил пост советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

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