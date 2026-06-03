Советник главы ЦБ Алексей Можин умер в возрасте 69 лет

Можин родился 23 июня 1956 г. в Москве. Он получил высшее образование на экономическом факультете Московского государственного университета (МГУ), окончил аспирантуру. После этого Можин проходил стажировку в США. Экономист начал карьеру в финансовых учреждениях СССР и РФ в1980-х гг. С 1992 г. он также стал работать в МВФ, с с 1996 по 2024 гг. был исполнительным директором от России. После этого он получил пост советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.