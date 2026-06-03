Киргизия впервые в истории избрана членом Совбеза ООН

Полномочия новых непостоянных членов Совета Безопасности начнутся 1 января 2027 г. и продлятся два года. Вместе с Киргизией в состав Совбеза ООН войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, а также Тринидад и Тобаго. Они сменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2026 г.