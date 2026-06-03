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Киргизия впервые в истории избрана членом Совбеза ООН

Ведомости

Киргизия впервые избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Решение было принято по итогам голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации, сообщил ТАСС.

В борьбе за место в Совбезе Киргизия конкурировала с Филиппинами. Для определения победителя потребовалось четыре раунда голосования. В заключительном туре кандидатуру Киргизии поддержали 142 государства, что позволило стране набрать необходимое большинство в две трети голосов членов Генассамблеи.

Полномочия новых непостоянных членов Совета Безопасности начнутся 1 января 2027 г. и продлятся два года. Вместе с Киргизией в состав Совбеза ООН войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, а также Тринидад и Тобаго. Они сменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2026 г.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств: пяти постоянных членов – России, Китая, США, Великобритании и Франции – и десяти непостоянных членов, избираемых Генассамблеей на двухлетний срок.

2 июня министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН. На выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он получил 99 голосов, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия высокого уровня начнется 22 сентября.

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