Киргизия впервые в истории избрана членом Совбеза ООН
Киргизия впервые избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Решение было принято по итогам голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации, сообщил ТАСС.
В борьбе за место в Совбезе Киргизия конкурировала с Филиппинами. Для определения победителя потребовалось четыре раунда голосования. В заключительном туре кандидатуру Киргизии поддержали 142 государства, что позволило стране набрать необходимое большинство в две трети голосов членов Генассамблеи.
Полномочия новых непостоянных членов Совета Безопасности начнутся 1 января 2027 г. и продлятся два года. Вместе с Киргизией в состав Совбеза ООН войдут Австрия, Зимбабве, Португалия, а также Тринидад и Тобаго. Они сменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2026 г.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств: пяти постоянных членов – России, Китая, США, Великобритании и Франции – и десяти непостоянных членов, избираемых Генассамблеей на двухлетний срок.
2 июня министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН. На выборах в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке он получил 99 голосов, опередив кандидата от Кипра Андреаса Какуриса, набравшего 91 голос.
81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 8 сентября, а общеполитическая дискуссия высокого уровня начнется 22 сентября.