Министрам обороны ОДКБ показали новейшие российские системы РЭБ и беспилотники
Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ознакомились с образцами российского вооружения, военной техники и средств защиты, разработанными предприятиями госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Министрам также представили элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, которая объединяет подразделения в единый контур управления. Как рассказал министр обороны Андрей Белоусов, система завершает боевую апробацию и к сентябрю будет внедрена в войсках.
Кроме того, делегации ознакомились с комплексом борьбы с воздушными целями «Зубр», а также российскими беспилотниками «Суперкам», «Ланцет» и «Молния», доказавшими свою эффективность в зоне спецоперации.
21 мая в ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии были отработаны пуски нескольких типов ракет и действия стратегических сил. С космодрома Плесецк по полигону Кура был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря фрегат осуществил запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а атомный подводный крейсер произвел пуск ракеты «Синева» из подводного положения. С полигона Капустин Яр белорусские военные выполнили запуск баллистической ракеты из комплекса «Искандер-М». В тренировке были задействованы самолеты Ту-95МС и МиГ-31.