Министрам обороны ОДКБ показали новейшие российские системы РЭБ и беспилотники

21 мая в ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии были отработаны пуски нескольких типов ракет и действия стратегических сил. С космодрома Плесецк по полигону Кура был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря фрегат осуществил запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а атомный подводный крейсер произвел пуск ракеты «Синева» из подводного положения. С полигона Капустин Яр белорусские военные выполнили запуск баллистической ракеты из комплекса «Искандер-М». В тренировке были задействованы самолеты Ту-95МС и МиГ-31.