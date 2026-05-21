В ходе учений ядерных сил проведены пуски «Ярса», «Циркона» и «Синевы»
В ходе совместной тренировки ядерных сил России и Белоруссии были отработаны пуски нескольких типов ракет и действия стратегических сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает «»РИА Новости».
С космодрома Плесецк по полигону Кура был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря фрегат осуществил запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа, а атомный подводный крейсер произвел пуск ракеты «Синева» из подводного положения.
Агентство также сообщает, что с полигона Капустин Яр белорусские военные выполнили запуск баллистической ракеты из комплекса «Искандер-М». В тренировке были задействованы самолеты Ту-95МС и МиГ-31.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о готовности российских и белорусских войск ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.
C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. 64 000 военнослужащих и более 7800 единиц вооружения и военной техники стали участниками учений.
Минобороны РФ также в рамках учений доставило ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. В министерстве уточнили, что личный состав ракетного соединения союзного государства выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».