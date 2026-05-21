В ходе учений ядерных сил проведены пуски «Ярса», «Циркона» и «Синевы»

C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. 64 000 военнослужащих и более 7800 единиц вооружения и военной техники стали участниками учений.