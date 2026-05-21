Герасимов сообщил Путину о готовности ко второму этапу ядерных учений

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о готовности российских и белорусских войск ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.

Совместная тренировка ядерных сил России и Белоруссии прошла 21 мая в дистанционном формате с участием Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В ходе доклада Герасимов заявил, что в настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа.

Во время учений Путин подчеркнул, что использование ядерного оружия – это исключительная, крайняя мера обеспечения безопасности союзных государств. Он также отметил, что российская ядерная триада должна оставаться ключевым гарантом безопасности и суверенитета Союзного государства России и Белоруссии на фоне роста международной напряженности и появления новых угроз.

C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В маневрах участвуют 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники. В ходе учений были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.

