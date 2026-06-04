Посетивший Старобельск американский журналист попросил у Путина гражданство РФ

В мае Путин упростил выдачу паспортов для иностранцев, заключающих контракт с Минобороны РФ. Кроме того, с 2024 г. действует упрощенная процедура получения гражданства для носителей русского языка и иностранцев, участвующих в добровольческих формированиях.