Посетивший Старобельск американский журналист попросил у Путина гражданство РФ
Журналист из США Кристофер Хелали хочет получить российское гражданство. Он уже направил письмо президенту Владимиру Путину. Об этом американец рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «РИА Новости».
«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», – сказал Хелали, отвечая на вопрос журналистов.
Когда именно Хелали направил обращение в Кремль, он не уточнил. Сроки рассмотрения таких заявлений обычно составляют несколько месяцев.
В мае Путин упростил выдачу паспортов для иностранцев, заключающих контракт с Минобороны РФ. Кроме того, с 2024 г. действует упрощенная процедура получения гражданства для носителей русского языка и иностранцев, участвующих в добровольческих формированиях.