Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP116,35+0,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 601,35-0,73%RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,17+0,07%RGBITR785,63+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посетивший Старобельск американский журналист попросил у Путина гражданство РФ

Ведомости

Журналист из США Кристофер Хелали хочет получить российское гражданство. Он уже направил письмо президенту Владимиру Путину. Об этом американец рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «РИА Новости».

«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», – сказал Хелали, отвечая на вопрос журналистов.

Когда именно Хелали направил обращение в Кремль, он не уточнил. Сроки рассмотрения таких заявлений обычно составляют несколько месяцев.

В мае Путин упростил выдачу паспортов для иностранцев, заключающих контракт с Минобороны РФ. Кроме того, с 2024 г. действует упрощенная процедура получения гражданства для носителей русского языка и иностранцев, участвующих в добровольческих формированиях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её