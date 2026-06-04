«Единая Россия» предложила обязать платить стажерам зарплаты

4 февраля «Ведомости» писали, что 30% студентов начинают работать на младших курсах, 10% – еще до поступления в вуз. При этом более 68% студентов во время учебы рассчитывают на доход от 70 000 руб., свыше 58% ожидают зарплату свыше 100 000 руб. в первый год после работы. Тем не менее, активность работодателей в сегменте молодых специалистов остается высокой, а конкуренция за таланты по-прежнему требует от компаний сложных и продуманных стратегий.