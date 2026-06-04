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«Единая Россия» предложила обязать платить стажерам зарплаты

Ведомости

Депутаты фракции партии «Единая Россия» подготовили законопроект, направленный на защиту прав стажеров и работодателей. Разработка прошла совместно с Министерством труда и социальными партнерами. Об этом «Единая Россия» сообщила в Telegram-канале.

«Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», – пояснил заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Со стажерами в обязательном порядке заключается временный трудовой договор. Мера позволит обеспечить социальные гарантии: зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, оплату больничного листа.

4 февраля «Ведомости» писали, что 30% студентов начинают работать на младших курсах, 10% – еще до поступления в вуз. При этом более 68% студентов во время учебы рассчитывают на доход от 70 000 руб., свыше 58% ожидают зарплату свыше 100 000 руб. в первый год после работы. Тем не менее, активность работодателей в сегменте молодых специалистов остается высокой, а конкуренция за таланты по-прежнему требует от компаний сложных и продуманных стратегий.

2 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что студенты-бюджетники после окончания учебы будут обязаны проходить процедуру распределения и заключать трудовые контракты. При этом ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова считает, что обязательная отработка выпускников-бюджетников может решить проблему нехватки кадров лишь частично и на краткосрочный период.

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