Эксперты оценили предложение Мединского об отработке для выпускников-бюджетников

Современная экономика гораздо сложнее и гибче советской, поэтому система распределения в ней просто не будет работать так, как это предполагается в теории, отмечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Механизм распределения подходит для медленно развивающейся экономики с относительно стабильной структурой занятости, которой сегодня уже не существует, считает она. По ее словам, работодатели в лучшем случае понимают свою потребность в кадрах на год вперед. Планировать же спрос по направлениям подготовки и специальностям на несколько лет крайне трудно, особенно в высокотехнологичных отраслях, где все меняется слишком быстро.