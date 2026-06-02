Эксперты оценили предложение Мединского об отработке для выпускников-бюджетников

Эксперты оценили предложение Мединского об отработке для выпускников-бюджетниковСистема распределения не будет работать и приносить пользу современной экономике, считают они
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что студенты-бюджетники после окончания учебы должны проходить процедуру распределения и заключать трудовые контракты. Если же за студента платит предприятие, то оно становится его будущим работодателем, считает он.
«За образование обязательно кто-то должен платить. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», – сказал Мединский (цитата по «Эксперту»). По его словам, система высшего образования — это консервативная система, которая зависла между социализмом и капитализмом. В ней одновременно присутствует социальный подход к образованию, когда студенты учатся за счет государства, и рыночный, когда за обучение кто-то платит. И в обоих случаях ситуация далека от логического завершения, считает Мединский.
Помощник президента считает, что сейчас государство выполняет социальную функцию: занимает молодого человека чем-то на четыре-шесть лет. При этом уровень получаемых знаний непонятен, а вопрос, нужен ли этот специалист рынку, «в принципе мало кого волнует», подчеркнул он. Студент, за которого платит государство и который не имеет перед государством никаких обязательств, — это выброшенные бюджетные деньги, заключил Мединский.
Отработка медиков
Обязательная отработка выпускников-бюджетников может решить проблему кадрового дефицита лишь частично и на краткосрочный период, считает ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Блинова. Для развития российской экономики темпами, заложенными нормативными стратегическими документами, не хватает людей в принципе, говорит она. Предлагаемая мера не решает глубинных проблем отсутствия привлекательности отдельных категорий рабочих мест, в первую очередь, в организациях сферы образования и здравоохранения. По ее словам, обязательная отработка позволит лишь постоянно «затыкать дыры» непрестижных вакансий одними выпускниками вслед за другими, у которых закончился контракт. Это приведет к еще большему снижению привлекательности определенных профессий, которую, напротив, целесообразно повышать, но другими мерами: высоким уровнем заработных плат, хорошими условиями труда, заключила она.
Современная экономика гораздо сложнее и гибче советской, поэтому система распределения в ней просто не будет работать так, как это предполагается в теории, отмечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Механизм распределения подходит для медленно развивающейся экономики с относительно стабильной структурой занятости, которой сегодня уже не существует, считает она. По ее словам, работодатели в лучшем случае понимают свою потребность в кадрах на год вперед. Планировать же спрос по направлениям подготовки и специальностям на несколько лет крайне трудно, особенно в высокотехнологичных отраслях, где все меняется слишком быстро.
«В итоге мы рискуем получить то, что уже было в позднем СССР», – считает Клячко. Тогда люди находили самые разные способы избежать обязательного назначения, вплоть до фиктивных браков, которые позволяли получить право остаться в нужном городе. Эффективность такой системы была низкой: предприятия часто не понимали, что делать со специалистами, которые вдруг «свалились им на голову», пояснила она. Поскольку деньги были государственные, «все это терпели», но человеческий капитал использовался неэффективно, заключила она.
Идея обязательной отработки выпускников, обучавшихся за счет бюджета, может частично решить проблему кадрового дефицита в здравоохранении, образовании и других отраслях, но ее эффективность будет зависеть от множества факторов, говорит проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская. Среди преимуществ отработки можно выделить гарантированное трудоустройство, заполнение вакансий по востребованным в регионах должностям, возвращение инвестиций государства в выпускников, говорит она. Среди рисков - снижение мотивации при выборе профессии и к обучению, отток абитуриентов на дефицитные специальности, отсутствие учета личных обстоятельств выпускников и финансовые риски для обучающихся, отказавшихся от отработки.
Обязательное распределение может повлиять на изменение критериев выбора вуза и специальности, снижение привлекательности бюджетных мест и рост стоимости платного образования, добавила Шимановская. Обязательная отработка может стать одним из инструментов решения кадрового дефицита, но ее эффективность будет определяться комплексностью подхода. Для минимизации рисков необходимо сочетать обработку с социальными гарантиями, контролировать качество подготовки в вузах и развивать механизмы поддержки молодых специалистов на рабочих местах, заключила эксперт.