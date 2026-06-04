Польша выступила за отмену механизма защиты ЕС для украинцев призывного возраста
Польша поддерживает идею исключить из программы временной защиты Евросоюза (ЕС) украинцев призывного возраста, а также лиц, незаконно покинувших Украину, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик, передает «РИА Новости».
«Мы согласны с этим решением», - отметил он.
Механизм временной защиты начал действовать для граждан Украины в 2022 г. Он позволяет беженцам из этой страны получить гарантированное право на законное проживание, работу и обучение во всех странах Евросоюза. Срок действия этого механизма истекает в марте 2027 г.
В мае газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности писала, что Польша сокращает льготы для украинцев. В связи с этим Германия опасается притока украинских беженцев в страну. В отчете отмечалось, что изменения в Польше в первую очередь направлены на приравнивание украинцев «к гражданам третьих стран». В материале указано, что, другими словами, украинцы «теряют свои права».