Польша выступила за отмену механизма защиты ЕС для украинцев призывного возраста

В мае газета Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности писала, что Польша сокращает льготы для украинцев. В связи с этим Германия опасается притока украинских беженцев в страну. В отчете отмечалось, что изменения в Польше в первую очередь направлены на приравнивание украинцев «к гражданам третьих стран». В материале указано, что, другими словами, украинцы «теряют свои права».