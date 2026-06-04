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Дмитриев: Байден стал самым мощным разрушителем отношений России и США

Ведомости

Экс-президент США Джо Байден стал «самым мощным разрушителем» отношений между Россией и США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в рамках диалога «Россия – США» на ПМЭФе.

«[Байден], наверное, самый мощный разрушитель отношений между Россией и США, потому что он фактически привел к отсутствию диалога вообще. Даже когда у нас было геополитическое противостояние как ядерных держав, все равно были линии коммуникации и общения», – сказал он.

Сейчас, по его словам, администрация президента президента США Дональда Трампа пытается выйти из этой ситуации и продолжить конструктивный диалог.

28 марта Дмитриев заявил, что открытый диалог Москвы и Вашингтона рушит «ложные и коррумпированные нарративы» противников. Его заявление прозвучало вскоре после первой за 12 лет встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США в Вашингтоне.

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