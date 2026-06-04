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Ликсутов: сотрудничество Москвы с американскими городами заморожено с 2021 года

Ведомости

Сотрудничество властей Москвы с американскими городами заморожено с 2021 г. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в рамках круглого стола «Россия – США» на ПМЭФе.

«Сотрудничество точно приносило обеим сторонам хороший эффект. Сейчас сотрудничества нет ни в каком виде с 2021 г.», – сказал он.

Раньше в Москву приезжали власти Вашингтона и Нью-Йорка для обмена опытом, московская мэрия также посещала эти американские города, сообщил он: «Коллеги интересовались очень, как мы моем, убираем в метрополитене, почему он чистый, почему мы успеваем это делать, а в Нью-Йорке это не получается». Представителей Москвы, в свою очередь, интересовало развитие системы такси в этом городе.

Заммэра заявил, что российская сторона уже не пытается восстановить партнерство, но «верит в здравый смысл и в логику». По его словам, совместная работа «была нужна и интересна обеим сторонам».

В феврале стало известно, что число действующих соглашений Мосгордумы с законодательными органами городов РФ и иностранных государств достигло 100. В 2026 г. столичный парламент планирует заключить протоколы о сотрудничестве со столичным советом Бангкока, Гродненским областным советом депутатов, администрацией города Кампалы (Уганда).

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