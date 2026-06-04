Ликсутов: сотрудничество Москвы с американскими городами заморожено с 2021 года

Раньше в Москву приезжали власти Вашингтона и Нью-Йорка для обмена опытом, московская мэрия также посещала эти американские города, сообщил он: «Коллеги интересовались очень, как мы моем, убираем в метрополитене, почему он чистый, почему мы успеваем это делать, а в Нью-Йорке это не получается». Представителей Москвы, в свою очередь, интересовало развитие системы такси в этом городе.