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На подлете к Москве сбиты два украинских беспилотника

Ведомости

Утром силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин

Он написал об отражении атак в 05:23 и 06:00.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max. 

Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

3 мая над столицей силы ПВО сбили 14 БПЛА.

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