На подлете к Москве сбиты два украинских беспилотника
Утром силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.
Он написал об отражении атак в 05:23 и 06:00.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max.
Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
3 мая над столицей силы ПВО сбили 14 БПЛА.