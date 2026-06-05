Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над регионами России
Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над Азовским и Черным морями.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Бугульмы, Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар, Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), а также московских авиагаваней «Внуково», «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что утром 5 июня силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших в сторону столицы.