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Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над Азовским и Черным морями.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Бугульмы, Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар, Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), а также московских авиагаваней «Внуково», «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что утром 5 июня силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших в сторону столицы.

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