Игравшего в «Джуманджи» актера Джеймса Хэнди убили в США

Как сообщили правоохранители, после приезда полиции Гледхилл подошел к сотрудникам и заявил, что именно его они разыскивают. По информации следствия, подозреваемый проживал по этому адресу вместе со своей матерью, которая состояла в отношениях с погибшим актером. Гледхилл был задержан по обвинению в убийстве. Суд установил для него залог в размере $2 млн.