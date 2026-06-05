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Игравшего в «Джуманджи» актера Джеймса Хэнди убили в США

Ведомости

Американский актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «Топ Ган: Мэверик» и «Джуманджи», погиб в результате нападения в Лос-Анджелесе. Об этом 4 июня сообщило издание Variety.

По предварительным данным полиции, 81-летний актер получил смертельное ножевое ранение от своего 44-летнего пасынка Майкла Гледхилла. После нападения подозреваемый сам связался со службой 911 и сообщил о произошедшем. «Я сын человеческий, я только что убил человека греха», – заявил он оператору.

Прибывшие на место полицейские обнаружили Хэнди во дворе дома без сознания с ранением в грудь. Актера доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Как сообщили правоохранители, после приезда полиции Гледхилл подошел к сотрудникам и заявил, что именно его они разыскивают. По информации следствия, подозреваемый проживал по этому адресу вместе со своей матерью, которая состояла в отношениях с погибшим актером. Гледхилл был задержан по обвинению в убийстве. Суд установил для него залог в размере $2 млн.

Хэнди снимался во многих известных фильмах. Так, он играл врача в картине «Логан» 2017 г. В «Джуманджи» 1995 г. актер исполнил роль дезинсектора, а в «Арахнофобии» – персонажа по имени Милтон Бриггс. Также в его фильмографии были картины «Ракетчик», «Вердикт» и «К-9: Собачья работа».

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