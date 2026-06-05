Пять азербайджанцев погибли при атаке на грузовые суда в Азовском море
Беспилотники атаковали сухогрузы «Натра» и «Зиркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Погибли пять членов экипажей, все они были гражданами Азербайджана, сообщает Axar.az.
Суда были атакованы в ночь на 5 июня. На борту «Натры» погибли два члена экипажа, на борту «Зиркона» – три человека.
На первом сухогрузе находились 12 человек, на втором – 14. Все они были гражданами Азербайджана, нанятыми частными моряками. Выживших моряков спасли три проходивших мимо судна. К утру их доставили в порт Ейска.
По данным информпортала, оба судна ходят под иностранными флагами и не принадлежат Азербайджану.