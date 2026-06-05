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Путин поручил ускорить модернизацию ученического договора

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить законодательное оформление системы стажировок и модернизацию ученического договора. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Поручение было дано правительству и Госдуме. Путин затронул вопрос трудовой мобильности, когда специалист может найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России, там, где потребность в кадрах особенно высока. Президент отметил, что наиболее мобильными являются молодые люди, которые только закончили учебу.

В 2025 г. «Ведомости» писали, что Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), который регулирует ученические договоры. Нормы предусматривают для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства, а для последнего – возможность вернуть средства.

В новой версии законопроекта предлагается обязать работодателя, заключившего такое соглашение, выплачивать среднюю зарплату работнику при его отрыве от производства. Документ рассматривался и был поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 25 июля.

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