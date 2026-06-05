Путин поручил ускорить модернизацию ученического договора

Поручение было дано правительству и Госдуме. Путин затронул вопрос трудовой мобильности, когда специалист может найти более современную высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе России, там, где потребность в кадрах особенно высока. Президент отметил, что наиболее мобильными являются молодые люди, которые только закончили учебу.