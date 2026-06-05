В Грузии арестовали разыскиваемую ФБР аспирантку МГИМО Курашкевич

Правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что вместе с коллегами подготовила запросы в Грузию, в Верховный суд Грузии, а также в международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула она. Курашкевич грозит до 70 лет лишения свободы.