В Грузии арестовали разыскиваемую ФБР аспирантку МГИМО Курашкевич
Суд Грузии по запросу США арестовал предпринимательницу, эксперта по международной торговле и аспирантку МГИМО Татьяну Курашкевич, которую разыскивает ФБР. Об этом сообщило МВД республики в Facebook
Девушку задержали в аэропорту Тбилиси. Она подозревается в содействии преступной деятельности и участии в ней, преступном сговоре и отмывании денег.
Правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что вместе с коллегами подготовила запросы в Грузию, в Верховный суд Грузии, а также в международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула она. Курашкевич грозит до 70 лет лишения свободы.
Mash со ссылкой на слова мужа Курашкевич пишет, что ее обвиняют в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход санкций. Суд Тбилиси принял решение об аресте на три месяца.