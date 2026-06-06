Захарова: Россия видит попытки Еревана отстранить оппозицию от выборов
Россия видит попытки армянских властей снять с выборов оппозиционную партию «Сильная Армения», а также, возможно, «Процветающая Армения», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее ответ опубликован на сайте министерства.
Она подчеркнула, что эти действия являются «преступлением против демократии». Если сценарий реализуют, то армянских граждан лишат права определять будущее своей страны, отметила Захарова.
«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», – добавила дипломат.
Ранее стало известно, что Центризбирком Армении отклонил требование лидера прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна об отмене регистрации блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. В ЦИК заявили, что доказательств якобы имевших место нарушений со стороны блока предоставлено не было.