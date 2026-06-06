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New York Post: Халк Хоган умер по естественным причинам

Ведомости

Полиция американского города Клируотер (штат Флорида) официально закрыла дело о смерти рестлера и актера Халка Хогана. Причиной его ухода из жизни названы естественные факторы. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя местной полиции Роба Шоу.

«После опроса свидетелей и анализа различных записей за большую часть прошлого года следователи теперь официально называют случай Хогана естественной смертью», – сообщило издание. Расследование, длившееся почти 11 месяцев, не выявило признаков насилия или криминального вмешательства . В полиции отметили, что ключевую роль в установлении картины событий сыграло сотрудничество с семьей Хогана.

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) скончался 24 июля 2025 г. в возрасте 71 года . В день смерти у него остановилось сердце. Согласно отчету следствия, спортсмен страдал от множества проблем со здоровьем: у него были диагностированы хронический лимфолейкоз, фибрилляция предсердий, а также он перенес операции на позвоночнике и сердце. Частное вскрытие, проведенное по инициативе вдовы, подтвердило, что причиной смерти стали «исключительно естественные заболевания» .

Ранее в прессе появлялись различные версии произошедшего. В частности, дочь рестлера Брук высказывала предположение, что его гибель могла быть связана с врачебной ошибкой в ходе операции. Также известно, что Хоган, который был дважды включен в Зал славы WWE, в конце карьеры страдал от сильных болей и принимал сильнодействующие обезболивающие.

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