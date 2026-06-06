New York Post: Халк Хоган умер по естественным причинам

Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) скончался 24 июля 2025 г. в возрасте 71 года . В день смерти у него остановилось сердце. Согласно отчету следствия, спортсмен страдал от множества проблем со здоровьем: у него были диагностированы хронический лимфолейкоз, фибрилляция предсердий, а также он перенес операции на позвоночнике и сердце. Частное вскрытие, проведенное по инициативе вдовы, подтвердило, что причиной смерти стали «исключительно естественные заболевания» .