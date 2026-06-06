Захарова: саммит Россия – АСЕАН укажет миру путь в будущее

По ее словам, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью. «Страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, основанной на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом», – пояснила Захарова.