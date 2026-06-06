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Главная / Политика /

Захарова: саммит Россия – АСЕАН укажет миру путь в будущее

Ведомости

Июньский саммит Россия – АСЕАН даст ответ о том, каким будет мир в будущем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.

«Он [саммит Россия – АСЕАН] как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью. «Страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, основанной на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом», – пояснила Захарова.

Предстоящий саммит Россия – АСЕАН должен пройти в июне 2026 г. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 г. В нее входят 10 стран, включая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Россия является постоянным партнером АСЕАН с 1996 г.

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