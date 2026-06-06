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Песков призвал не «забегать вперед» после письма Зеленского Путину

Ведомости

Не стоит делать поспешных выводов после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции [президента США Дональда] Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – сказал представителя Кремля.

5 июня в ходе пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что Песков показал ему письмо Зеленского. В ответ на слова про время пребывания у власти российский лидер посоветовал отправителю сообщения не бояться идти на выборы. «Но на выборы надо идти. Не бояться. И действовать всегда в рамках основного закона. Если удерживать власть вне рамок Конституции – это узурпация. Всем советую ходить на выборы», – подчеркнул Путин.

Президент также выразил недоумение, что Зеленский не рассматривает администрацию Трампа в качестве возможного гаранта будущих соглашений по Украине. При этом Путин напомнил, что Киев сам придал отношениям между лидерами публичный характер. «Это дает мне право сказать о некоторых вещах, о которых никто не знает», – сказал глава государства.

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