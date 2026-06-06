Песков призвал не «забегать вперед» после письма Зеленского Путину
Не стоит делать поспешных выводов после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции [президента США Дональда] Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – сказал представителя Кремля.
5 июня в ходе пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что Песков показал ему письмо Зеленского. В ответ на слова про время пребывания у власти российский лидер посоветовал отправителю сообщения не бояться идти на выборы. «Но на выборы надо идти. Не бояться. И действовать всегда в рамках основного закона. Если удерживать власть вне рамок Конституции – это узурпация. Всем советую ходить на выборы», – подчеркнул Путин.
Президент также выразил недоумение, что Зеленский не рассматривает администрацию Трампа в качестве возможного гаранта будущих соглашений по Украине. При этом Путин напомнил, что Киев сам придал отношениям между лидерами публичный характер. «Это дает мне право сказать о некоторых вещах, о которых никто не знает», – сказал глава государства.