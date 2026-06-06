Песков призвал не «забегать вперед» после письма Зеленского Путину

5 июня в ходе пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что Песков показал ему письмо Зеленского. В ответ на слова про время пребывания у власти российский лидер посоветовал отправителю сообщения не бояться идти на выборы. «Но на выборы надо идти. Не бояться. И действовать всегда в рамках основного закона. Если удерживать власть вне рамок Конституции – это узурпация. Всем советую ходить на выборы», – подчеркнул Путин.