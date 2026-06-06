Мерц вновь побил рекорд по уровню недовольства его работой

27 мая Bild писала, что в руководстве ХДС начались закрытые обсуждения возможной смены Мерца на фоне его рекордно низких рейтингов. Газета отмечала, что дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку их участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Издание подчеркнуло, что теоретически заменить действующего главу правительства можно без проведения досрочных выборов – через механизм вотума недоверия в бундестаге, который позволяет парламенту абсолютным большинством избрать нового канцлера.