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Главная / Политика /

Мерц вновь побил рекорд по уровню недовольства его работой

Ведомости

В Германии 77% населения не одобряют работу канцлера Фридриха Мерца, что стало новым рекордным уровнем, передает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Всего 15% опрошенных положительно отнеслись к деятельности Мерца. В сравнении с результатом конца апреля показатель сократился на 4 п. п. При этом 8% жителей ФРГ не смогли определиться с ответом.

Правительством при Мерце довольны 16% респондентов. Отрицательно относятся к работе органа 78%. Результаты исследования показали, что недовольство деятельностью канцлера и его кабмина повышается в том числе среди сторонников правящих партий – блока ХДС/ХСС и СДПГ.

27 мая Bild писала, что в руководстве ХДС начались закрытые обсуждения возможной смены Мерца на фоне его рекордно низких рейтингов. Газета отмечала, что дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку их участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Издание подчеркнуло, что теоретически заменить действующего главу правительства можно без проведения досрочных выборов – через механизм вотума недоверия в бундестаге, который позволяет парламенту абсолютным большинством избрать нового канцлера.

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