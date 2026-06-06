Кремль: Путин провел встречи с Бегловым, Руденей и Нарусовой
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, на которой обсуждались вопросы развития территории. Об этом сообщил пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вечером 5 июня после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин также встречался с губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.
Кроме того, Песков рассказал, что в субботу Путин провел встречу с Людмилой Нарусовой, вдовой первого петербургского мэра Анатолия Собчака. В 2027 г. исполнится 90 лет со дня рождения Собчака, напомнил он.
«Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы, связанные с формированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты, и другие сопутствующие вопросы», – отметил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
5 июня президент выступил на пленарной сессии ПМЭФа. Он обозначил ориентиры экономической политики, анонсировал новые меры поддержки регионов и бизнеса, а также оценил позиции России в глобальной технологической трансформации.