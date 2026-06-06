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Хегсет заявил о «вторжении опасных идеологий» в европейские страны

Ведомости

Страны Европы сталкиваются с новым «вторжением опасных идеологий», которые прибывают к ним через море. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе мероприятия, посвященного 82-й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает агентство Reuters.

«К сожалению, сегодня на разные европейские пляжи высаживаются представители разных опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки с людьми. Когда европейские столицы предпримут что-то в ответ на это вторжение или уже слишком поздно?» – спросил глава американского минобороны.

Как отмечает Reuters, Вашингтон считает, что Европа – это регион со слабой обороноспособностью. Позиция США также заключается в том, что европейские страны не могут справиться с иммиграцией, характеризуются излишней бюрократией и «цензурируют» ультраправые и националистические взгляды.

В день годовщины высадки войск в Нормандии в 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время диалога с президентом США Дональдом Трампом заявил, что именно Вашингтон положил конец военным действиям в Европе. Американский лидер в свою очередь с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии является «не самым приятным днем». После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Белого дома и посчитал, что так Трамп намекнул на нацистские наклонности Мерца.

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