Хегсет заявил о «вторжении опасных идеологий» в европейские страны
Страны Европы сталкиваются с новым «вторжением опасных идеологий», которые прибывают к ним через море. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе мероприятия, посвященного 82-й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает агентство Reuters.
«К сожалению, сегодня на разные европейские пляжи высаживаются представители разных опасных идеологий. На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии прибывают лодки с людьми. Когда европейские столицы предпримут что-то в ответ на это вторжение или уже слишком поздно?» – спросил глава американского минобороны.
Как отмечает Reuters, Вашингтон считает, что Европа – это регион со слабой обороноспособностью. Позиция США также заключается в том, что европейские страны не могут справиться с иммиграцией, характеризуются излишней бюрократией и «цензурируют» ультраправые и националистические взгляды.
В день годовщины высадки войск в Нормандии в 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время диалога с президентом США Дональдом Трампом заявил, что именно Вашингтон положил конец военным действиям в Европе. Американский лидер в свою очередь с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии является «не самым приятным днем». После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Белого дома и посчитал, что так Трамп намекнул на нацистские наклонности Мерца.