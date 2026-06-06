Хегсет заявил о «вторжении опасных идеологий» в европейские страны

В день годовщины высадки войск в Нормандии в 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время диалога с президентом США Дональдом Трампом заявил, что именно Вашингтон положил конец военным действиям в Европе. Американский лидер в свою очередь с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии является «не самым приятным днем». После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил главу Белого дома и посчитал, что так Трамп намекнул на нацистские наклонности Мерца.