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В результате удара дронов-камикадзе в Брянской области ранены четверо детей

Ведомости

В результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди», – написал Ковальчук.

По словам губернатора, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Украинские дроны также атаковали село Первомайское Севского района, ранены два мирных жителя. Их дом полностью уничтожен. Мужчина и женщина госпитализированы.

6 июня силы ПВО сбили за 13 часов 339 украинских беспилотников. Помимо Брянской, ВСу пытались атаковать Белгородскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую области, Московский регион и Республику Крым.

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