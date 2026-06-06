В результате удара дронов-камикадзе в Брянской области ранены четверо детей
В результате удара беспилотников ВСУ по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
«Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди», – написал Ковальчук.
По словам губернатора, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Украинские дроны также атаковали село Первомайское Севского района, ранены два мирных жителя. Их дом полностью уничтожен. Мужчина и женщина госпитализированы.
6 июня силы ПВО сбили за 13 часов 339 украинских беспилотников. Помимо Брянской, ВСу пытались атаковать Белгородскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую области, Московский регион и Республику Крым.