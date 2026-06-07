В Огайо 12 человек ранены во время стрельбы на фестивале
Не менее 12 человек получили ранения во время массовой стрельбы в американском городе Толедо (штат Огайо) недалеко от места проведения ежегодного фестиваля Old West End, пишет CNN. По последним данным властей, два человека находятся в критическом состоянии.
Стрелявших, по данным полиции, было двое, и они вели огонь друг по другу. Сейчас оба подозреваемых находятся в бегах. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых посетители фестиваля в панике бегут с места происшествия, прячась за фудтраками и гольф-карами.
Инцидент в Огайо стал уже как минимум 170-м случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах с начала года. Губернатор штата Майк Деуайн пообещал, что правоохранители сделают все возможное для поимки преступников. Он подчеркнул, что летние фестивали должны быть безопасным местом для семей. Место происшествия до сих пор оцеплено.
В мае пять человек погибли в результате стрельбы в исламском центре Сан-Диего в американском штате Калифорния. Среди погибших – трое взрослых мужчин и двое предполагаемых стрелков. Подозреваемым было 17 и 19 лет.