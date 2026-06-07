В Огайо 12 человек ранены во время стрельбы на фестивале

Инцидент в Огайо стал уже как минимум 170-м случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах с начала года. Губернатор штата Майк Деуайн пообещал, что правоохранители сделают все возможное для поимки преступников. Он подчеркнул, что летние фестивали должны быть безопасным местом для семей. Место происшествия до сих пор оцеплено.