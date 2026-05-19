RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Главная / Политика /

Пять человек погибли при стрельбе в исламском центре американского Сан-Диего

Ведомости

Пять человек, включая двух подозреваемых, погибли в результате стрельбы в исламском центре Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом пишет NBC News со ссылкой на главу полиции города Скотта Уола.

По его словам, среди погибших – трое взрослых мужчин и двое предполагаемых стрелков. Подозреваемым было 17 и 19 лет. По предварительным данным, они погибли от огнестрельных ранений.

Одной из жертв стал охранник мечети, который, как отметил Уол, сыграл ключевую роль в предотвращении дальнейшего кровопролития.

Полиция продолжает расследование возможных мотивов нападения. Власти рассматривают произошедшее как преступление на почве ненависти, пока не будет установлено иное.

Представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем.

NBC News ранее сообщало о стрельбе в исламском центре Сан-Диего. Полиция города сообщала, что получила многочисленные сообщения о стрелке в мечети в районе Клэрмонт. На место были направлены значительные силы правоохранителей, а несколько расположенных поблизости школ временно закрыли.

