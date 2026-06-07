Додик заявил о визите в Москву в сентябре
Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик собирается приехать в Москву в конце сентября. Об этом политик сообщил «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
«Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно, – 25 сентября буду в Москве», – сказал Додик.
9 мая Додик прибыл в Москву в составе делегации Республики Сербской Боснии и Герцеговины. 28 мая политик приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.
На ПМЭФе Додик выслушал выступление президента России Владимира Путина. Глава государства заявил о переходе технологического лидерства от Запада к БРИКС, поручил разработать стратегии по автономным системам и цифровым платформам, предложил отсрочить снижение порога выручки для НДС и призвал повысить привлекательность российского флага для торговых судов.