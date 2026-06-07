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Додик заявил о визите в Москву в сентябре

Ведомости

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик собирается приехать в Москву в конце сентября. Об этом политик сообщил «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума. 

«Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно, – 25 сентября буду в Москве», – сказал Додик.

9 мая Додик прибыл в Москву в составе делегации Республики Сербской Боснии и Герцеговины. 28 мая политик приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

На ПМЭФе Додик выслушал выступление президента России Владимира Путина. Глава государства заявил о переходе технологического лидерства от Запада к БРИКС, поручил разработать стратегии по автономным системам и цифровым платформам, предложил отсрочить снижение порога выручки для НДС и призвал повысить привлекательность российского флага для торговых судов.

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