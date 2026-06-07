В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В Сочи временные ограничения в аэропорту также вводили вечером 6 июня из-за атаки БПЛА. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывная волна выбила стекла маршрутного автобуса. В нем находились 15 человек. Пострадавших нет. Поступили заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и «Сириусе». На местах работают оперативные и специальные службы.
Российские средства ПВО ночью уничтожили 95 украинских дронов. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.