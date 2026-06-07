В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты

В Сочи временные ограничения в аэропорту также вводили вечером 6 июня из-за атаки БПЛА. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывная волна выбила стекла маршрутного автобуса. В нем находились 15 человек. Пострадавших нет. Поступили заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и «Сириусе». На местах работают оперативные и специальные службы.