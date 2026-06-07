Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%CHMK3 665-0,27%CHKZ16 4500%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,77+0,11%
Главная / Политика /

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В Сочи временные ограничения в аэропорту также вводили вечером 6 июня из-за атаки БПЛА. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. Взрывная волна выбила стекла маршрутного автобуса. В нем находились 15 человек. Пострадавших нет. Поступили заявки от жителей об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и «Сириусе». На местах работают оперативные и специальные службы.

Российские средства ПВО ночью уничтожили 95 украинских дронов. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте