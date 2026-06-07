ВС РФ поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ

По данным ведомства, поражение было нанесено патрульным катерам, складам горюче-смазочных материалов, которые используются в интересах ВСУ. Также под удары попали места сборки и запуска дальнобойных беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.