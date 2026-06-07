ВС РФ поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, поражение было нанесено патрульным катерам, складам горюче-смазочных материалов, которые используются в интересах ВСУ. Также под удары попали места сборки и запуска дальнобойных беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
В Минобороны уточнили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российских группировок войск.
Согласно сообщению ведомства, поражение целей было зафиксировано в 141 районе.
Дежурные средства ПВО также перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников с вечера до 07:00 7 июня над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.