Силы ПВО за сутки сбили 500 украинских дронов и 11 авиабомб
Средства ПВО за сутки перехватили и сбили 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия разрушили катера, склады горючего, портовую, транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ, места производства и запуска дронов, а также позиции украинских военных и наемников в 141 районе.
В ночь на 7 июня дежурные средства ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.