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Более 1,2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы увидеть папу римского

Ведомости

Около 1,2 млн человек собрались вокруг мадридской площади Сибелес в Мадриде для участия в мессе под открытым небом, которую возглавил папа римский Лев XIV. Об этом сообщает Reuters. Это событие стало самым массовым за время недельного визита папы римского в Испанию.

Визит папы Льва в Испанию с 6 по 12 июня – его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии. Он начался 6 июня со встреч с мигрантами и бездомными, а также с ночного бдения с участием около 600 000 молодых людей в Мадриде. Далее понтифик посетит Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами, рисковавшими жизнью при переправе из Западной Африки.

Лев призвал мировых лидеров прекратить разделять общество и относиться с уважением к «каждому человеку». После богослужения у папы запланированы частные встречи с членами его ордена, а также с представителями шоу-бизнеса, спорта и культуры.

Папа римский Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) родился 14 сентября 1955 г. в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) в семье потомков луизианских креолов. Он был избран главой Римско-католической церкви после смерти папы Франциска 8 мая 2025 г. Прево взял имя Лев XIV. Он – первый папа из Северной Америки и первый из монашеского ордена Святого Августина.

25 мая Ватикан опубликовал первый в истории папский документ об искусственном интеллекте – энциклику «Великолепное человечество». Папа Лев XIV заявил, что технологии должны служить человеку, а не наоборот. Человек остается в центре прогресса и сохраняет свободу, достоинство и ответственность. Развитие ИИ понтифик сравнил с Вавилонской башней.

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