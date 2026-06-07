Более 1,2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы увидеть папу римского

Визит папы Льва в Испанию с 6 по 12 июня – его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии. Он начался 6 июня со встреч с мигрантами и бездомными, а также с ночного бдения с участием около 600 000 молодых людей в Мадриде. Далее понтифик посетит Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами, рисковавшими жизнью при переправе из Западной Африки.