Более 1,2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы увидеть папу римского
Около 1,2 млн человек собрались вокруг мадридской площади Сибелес в Мадриде для участия в мессе под открытым небом, которую возглавил папа римский Лев XIV. Об этом сообщает Reuters. Это событие стало самым массовым за время недельного визита папы римского в Испанию.
Визит папы Льва в Испанию с 6 по 12 июня – его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии. Он начался 6 июня со встреч с мигрантами и бездомными, а также с ночного бдения с участием около 600 000 молодых людей в Мадриде. Далее понтифик посетит Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами, рисковавшими жизнью при переправе из Западной Африки.
Лев призвал мировых лидеров прекратить разделять общество и относиться с уважением к «каждому человеку». После богослужения у папы запланированы частные встречи с членами его ордена, а также с представителями шоу-бизнеса, спорта и культуры.
25 мая Ватикан опубликовал первый в истории папский документ об искусственном интеллекте – энциклику «Великолепное человечество». Папа Лев XIV заявил, что технологии должны служить человеку, а не наоборот. Человек остается в центре прогресса и сохраняет свободу, достоинство и ответственность. Развитие ИИ понтифик сравнил с Вавилонской башней.