Telegraph: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок

По данным издания, весь парк многоцелевых атомных субмарин королевских ВМС находится в портах и проходит различные этапы технического обслуживания или ремонта. Как пишет Telegraph, все пять подводных лодок класса Astute временно выведены из эксплуатации для проведения необходимых работ. При этом шестая субмарина данного проекта уже передана флоту, однако пока не готова к полноценному выполнению поставленных задач.