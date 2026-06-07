Telegraph: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок

Telegraph: Великобритания осталась без действующих атомных подлодокВсе они находятся в портах и проходят различные этапы технических работ
Военно-морские силы Великобритании столкнулись с ситуацией, при которой ни одна из имеющихся атомных подводных лодок в настоящее время не выполняет боевые задачи. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с положением дел в британском флоте.
По данным издания, весь парк многоцелевых атомных субмарин королевских ВМС находится в портах и проходит различные этапы технического обслуживания или ремонта. Как пишет Telegraph, все пять подводных лодок класса Astute временно выведены из эксплуатации для проведения необходимых работ. При этом шестая субмарина данного проекта уже передана флоту, однако пока не готова к полноценному выполнению поставленных задач.
Как отмечает Telegraph, ввод в эксплуатацию стратегических подлодок нового поколения класса Dreadnought ожидается лишь через несколько лет.
The Guardian писала 30 апреля, что Великобритания договорилась с девятью странами Европы о создании объединенных военно-морских сил. Это нужно якобы для сдерживания будущих угроз со стороны России с «открытой морской границей» на севере.