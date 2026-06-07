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Казахстан объяснил пробку на границе с РФ снижением пропускной способности

Ведомости

Затор из грузовых автомобилей на казахстанско-российской границе образовался из-за замедления приема транспорта российской стороной. Об этом сообщили «РИА Новости» в комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Поводом для заявления стали появившиеся в социальных сетях кадры многокилометровой очереди в Актюбинской области.

В ведомстве пояснили, что сейчас фиксируется снижение темпов пропуска грузовиков через сопредельный пункт контроля. Кроме того, на ситуацию влияет различие в инфраструктурных возможностях пограничных переходов двух стран.

По данным казахстанской стороны, автомобильный пункт пропуска «Жайсан» располагает четырьмя полосами движения, тогда как российский пункт «Сагарчин» обслуживает транспорт только по двум полосам. На фоне увеличения грузопотока это приводит к снижению пропускной способности и образованию очередей.

В таможенной службе также подчеркнули, что подобные скопления транспорта традиционно возникают после выходных дней, когда на границе накапливается значительное количество грузовых автомобилей.

5 июня руководитель по развитию ПЭК в Армении и Белоруссии Сергей Матеюк со ссылкой на данные армянского филиала компании сообщил «Ведомостям», что за январь – май 2026 г. совокупный спрос на автомобильные грузоперевозки из Армении в Россию снизился на 15% год к году, в обратном направлении – на 5%. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель подтвердила «Ведомостям», что спрос на перевозки в Армению из России снизился по числу заявок на 15% как минимум за I квартал 2026 г. И Матеюк, и Заседатель указали на сложившиеся проблемы на единственном сухопутном маршруте в Армению через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

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