Казахстан объяснил пробку на границе с РФ снижением пропускной способности

5 июня руководитель по развитию ПЭК в Армении и Белоруссии Сергей Матеюк со ссылкой на данные армянского филиала компании сообщил «Ведомостям», что за январь – май 2026 г. совокупный спрос на автомобильные грузоперевозки из Армении в Россию снизился на 15% год к году, в обратном направлении – на 5%. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель подтвердила «Ведомостям», что спрос на перевозки в Армению из России снизился по числу заявок на 15% как минимум за I квартал 2026 г. И Матеюк, и Заседатель указали на сложившиеся проблемы на единственном сухопутном маршруте в Армению через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.