Логисты сообщили о сокращении спроса на автоперевозки из Армении в Россию

За январь-май 2026 г. совокупный спрос на автомобильные грузоперевозки из Армении в Россию снизился на 15% год к году, в обратном направлении – на 5%. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель по развитию ПЭК в Армении и Белоруссии Сергей Матеюк со ссылкой на данные армянского филиала компании. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель подтвердила «Ведомостям», что спрос на перевозки в Армению из России снизился по числу заявок на 15% как минимум за I квартал 2026 г.