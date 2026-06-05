Логисты сообщили о сокращении спроса на автоперевозки из Армении в Россию

Логисты сообщили о сокращении спроса на автоперевозки из Армении в РоссиюВ январе-мае он упал на 15%
За январь-май 2026 г. совокупный спрос на автомобильные грузоперевозки из Армении в Россию снизился на 15% год к году, в обратном направлении – на 5%. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель по развитию ПЭК в Армении и Белоруссии Сергей Матеюк со ссылкой на данные армянского филиала компании. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель подтвердила «Ведомостям», что спрос на перевозки в Армению из России снизился по числу заявок на 15% как минимум за I квартал 2026 г.
И Матеюк, и Заседатель указывают на сложившиеся проблемы на единственном сухопутном маршруте в Армению через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Матеюк отмечает, что заказчики все реже выбирают этот маршрут «из-за частых заторов на «Верхнем Ларсе» и увеличения числа досмотров». Рост досмотров увеличился в мае, совпав с ограничениями российских властей на ввоз из Армении алкоголя, минеральной воды, фруктов, овощей и цветов, указывает Матеюк. «Из-за этого транзитное время автоперевозки увеличилось с 10 до 16 дней».
Заседатель резюмирует, что очереди, простои и высокая неопределённость по срокам доставки привели к тому, что «часть перевозчиков стала менее охотно брать заказы по данному направлению, что отразилось на общем объеме заявок».
При этом Матеюк отметил, что саму компанию ПЭК ограничения в отношении импорта из Армении в Россию касаются в меньшей степени, так как компания не занимается перевозками попавших под них армянских товаров. Для ускорения перевозок ПЭК запустила альтернативные варианты доставки: автотранспортом из Еревана в иранский порт Энзели, а затем через Каспийское море в Астрахань, говорит Матеюк. Спрос на авиаперевозки грузов из Армении за пять месяцев 2026 г. вырос на 7%.
В итоге стоимость FTL-перевозки (когда в полуприцепе доставляются отправления одного получателя), между Россией и Арменией упала на за январь-май на 35-40% до 240 000 -290 000 руб. «Падение ставок мы связываем с укреплением рубля по отношению к армянскому драму, а также увеличением числа транспортных компаний, работающих на международных направлениях в Армении после либерализации каботажных перевозок в ЕАЭС в сентябре 2025 г.», – пояснил Матеюк. Каботажные автоперевозки – это доставка грузов на территории одной страны транспортной компанией, зарегистрированной в другом государстве.
Речь идет не о падении интереса к сухопутному маршруту между Россией и Арменией, указывает Заседатель: «Фундаментальный спрос сохраняется, но в начале 2026 г. рынок столкнулся с дополнительными логистическими и политическими факторами. Они оказали давление на перевозки. Участники рынка стремятся сохранить торговые связи и адаптируются к новым условиям».
«Ведомости» направили запрос в Минтранс России об объеме грузопотока через КПП «Верхний Ларс» в январе-июне 2026 г.
Россия – ведущий торговый партнер Армении, на нее в 2025 г. пришлось 35,8% армянского товарооборота (в 2024 г. – 41,1%). Доля Армении во внешней торговле России в 2025 г. - 1,1% (в 2024 г. – 1,7%). Армения ввозит из России энерготовары, алюминий, золото и алмазы, часть сельхозтоваров, а также фармпрепараты, Россия из Армении – алкоголь и безалкогольные напитки, рыбу, сигареты, овощи и фрукты, цветы, одежду и обувь, потребительскую электронику.
Но в марте 2024 г. Ереван впервые заявил о намерении вступить в ЕС, а через год в республике приняли закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Москва неоднократно заявляла, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо.
Объявленные в конце мая запреты по ряду товаров могут снизить объемы грузовых перевозок между Россией и Арменией в следующие месяцы, но пока эти позиции не составляют большую часть экспорта, отметил в разговоре с «Ведомостями» ведущий эксперт УК «Финам-менеджмент» Дмитрий Баранов. Он напоминает, что в последние годы грузопоток между странами умеренно снижался из-за рыночной конъюнктуры, политической ситуации и регуляторных изменений, а в целом структура торговли менялась под влиянием этих факторов и укрепления рубля. «Ограничивает торговлю России и Армении также недостаточная пропускная способность границы между Россией и Грузией в северном направлении», – говорит эксперт.
С другой стороны, отмечает Баранов, все еще остаются перспективы и наращивания грузопотока, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием, символом чего стало начало транзитного железнодорожного движения через Азербайджан из России в Армению и планы дальнейшего расширения номенлатуры транзитных товаров.
«В ближайшие год – два возможны колебания объемов российско-армянских грузовых перевозок из-за регуляторных и инфраструктурных ограничений, но среднесрочные перспективы пока умеренно позитивные», – заключает эксперт.