Силы ПВО Абхазии приведены в режим повышенной готовности из-за БПЛА

Министерство обороны призвало жителей и гостей Абхазии сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности: не подходить к обломкам БПЛА (они могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или токсичные вещества), не фотографировать и не публиковать в соцсетях работу ПВО и места падения дронов.