Силы ПВО Абхазии приведены в режим повышенной готовности из-за БПЛА
В связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами все силы и средства министерства обороны Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на ведомство.
Дежурные средства противовоздушной обороны ведут непрерывный мониторинг неба для оперативного обнаружения и уничтожения воздушных целей, подчеркнули в министерстве.
Министерство обороны призвало жителей и гостей Абхазии сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности: не подходить к обломкам БПЛА (они могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или токсичные вещества), не фотографировать и не публиковать в соцсетях работу ПВО и места падения дронов.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа, часть из них была сбита над Абхазией.