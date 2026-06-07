Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS12,233+0,36%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,2+0,03%RGBITR786,8+0,11%
Главная / Политика /

Силы ПВО Абхазии приведены в режим повышенной готовности из-за БПЛА

Ведомости

В связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами все силы и средства министерства обороны Абхазии приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на ведомство.

Дежурные средства противовоздушной обороны ведут непрерывный мониторинг неба для оперативного обнаружения и уничтожения воздушных целей, подчеркнули в министерстве.

Министерство обороны призвало жителей и гостей Абхазии сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности: не подходить к обломкам БПЛА (они могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или токсичные вещества), не фотографировать и не публиковать в соцсетях работу ПВО и места падения дронов.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа, часть из них была сбита над Абхазией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её