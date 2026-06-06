Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских дронов над 18 регионами РФ

Дроны перехватывались над 18 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В их числе – Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области и Московский регион. Беспилотники сбивали также над Республикой Крым и Республикой Абхазия.