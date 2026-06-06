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Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских дронов над 18 регионами РФ

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны перехватывались над 18 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В их числе – Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области и Московский регион. Беспилотники сбивали также над Республикой Крым и Республикой Абхазия.

Утром 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 22 БПЛА на подлете к Москве. 5 июня средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами.

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