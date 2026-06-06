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Собянин сообщил об отражении атаки 22 БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Силы ПВО сбили 22 беспилотника, которые летели к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны», – написал мэр. Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

5 июня 2026 г. средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Московский. Утром были уничтожены два БПЛА на подлете к Москве.15 марта силы ПВО сбили почти 100 беспилотников, летевших на Москву.

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