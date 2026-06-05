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Собянин сообщил об уничтожении третьего за утро БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max в 7:30 мск.

На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Это уже третий дрон, сбитый на подлете к Москве утром. До этого Собянин сообщал об уничтожении еще двух БПЛА в 5:23 и 6:00 мск.

Ночью средства ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

На фоне атак Росавиация временно вводила ограничения в столичных аэропортах «Внуково», «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово». Также на время не принимали и не отправляли рейсы авиагавани Калуги, Бугульмы, Пензы, Самары, Саратова, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Оренбурга, Нижнего Новгорода.

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