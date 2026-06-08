Кобылкин: ГД планирует ужесточить экологические требования к золотодобытчикам
В весеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять в первом чтении законопроект, вводящий обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота. Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин в интервью «Ведомостям». По его словам, к парламентариям обратились жители многих регионов с просьбой навести порядок в этой сфере.
«Сложившиеся проблемы связаны с тем, что недобросовестные компании, получив лицензии по заявительному принципу, не только занимались геологоразведкой, но и незаконно добывали золото, оставляя после себя огромный экологический ущерб почве и водным объектам. Наш комитет выезжал в регионы, изучал ситуацию на месте. Проблема есть, поэтому мы ужесточаем законодательство, вводя финансовую ответственность компаний до начала старта работ», – сказал Кобылкин.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Кобылкиным 23 октября 2025 г. Документ предлагает выдавать лицензии на разведку и добычу золота (коренного, россыпного или техногенного), а также на добычу общераспространенных полезных ископаемых только после предоставления финансового обеспечения мероприятий по рекультивации земель.
Компания должна будет выбрать один из двух вариантов: предоставить безотзывную банковскую гарантию от системно значимого банка либо создать рекультивационный фонд (отдельный специальный счет или депозит, куда вносятся средства на рекультивацию). Размер финансового обеспечения рассчитывает сам недропользователь по ставкам средней стоимости работ, утверждаемым правительством раз в три года отдельно по каждому региону и виду полезных ископаемых. Рассчитанная сумма затем утверждается Роснедрами или региональным органом власти.
Поправки также вносятся в закон о банкротстве: средства рекультивационного фонда защищаются от взысканий и не включаются в конкурсную массу. В случае ликвидации компании деньги фонда переходят новому пользователю недр или в распоряжение региона для самостоятельной рекультивации.