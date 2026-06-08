Кобылкин: ГД планирует ужесточить экологические требования к золотодобытчикам

«Сложившиеся проблемы связаны с тем, что недобросовестные компании, получив лицензии по заявительному принципу, не только занимались геологоразведкой, но и незаконно добывали золото, оставляя после себя огромный экологический ущерб почве и водным объектам. Наш комитет выезжал в регионы, изучал ситуацию на месте. Проблема есть, поэтому мы ужесточаем законодательство, вводя финансовую ответственность компаний до начала старта работ», – сказал Кобылкин.