«Россия умеет развиваться в сложные времена»Глава думского комитета по экологии и природным ресурсам – о политическом будущем, ЧП в Туапсе и мусорной реформе
Дмитрий Кобылкин смотрел на работу органов власти под разным углом – и как сотрудник нефтегазовых предприятий, и как работник органов местного самоуправления, затем губернатор и министр. Разнообразный опыт сказывается на отношении к системе управления: «Если прошел муниципалитет – знаешь всю ситуацию на молекулярном уровне. Нет пробелов, не страшно принимать решения».
С 2021 г. Кобылкин – глава профильного для себя комитета в Госдуме по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В будущем, девятом, созыве нижней палаты Кобылкин может стать лидером фракции «Единая Россия» – во всяком случае, в качестве одного из кандидатов его называют источники «Ведомостей». Сам депутат философски относится к изменениям вектора работы. Но свои перспективы политического роста ожидаемо старается содержательно не комментировать – «ходит много разных разговоров».
В интервью ко Дню эколога Кобылкин рассказал об особенностях одновременной работы с повесткой охраны окружающей среды и добычи ресурсов, реализации новых поправок в закон о Байкале и др. Прокомментировал он также ход мусорной реформы, связанные с этой сферой проблемы и ситуацию в Туапсе.