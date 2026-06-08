Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ABRD139,8-0,71%CNY Бирж.10,87+0,43%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,2+0,03%RGBITR786,8+0,11%
Главная / Политика / Интервью /

Дмитрий Кобылкин: «Россия умеет развиваться в сложные времена»

Глава думского комитета по экологии и природным ресурсам – о политическом будущем, ЧП в Туапсе и мусорной реформе
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дмитрий Кобылкин смотрел на работу органов власти под разным углом – и как сотрудник нефтегазовых предприятий, и как работник органов местного самоуправления, затем губернатор и министр. Разнообразный опыт сказывается на отношении к системе управления: «Если прошел муниципалитет – знаешь всю ситуацию на молекулярном уровне. Нет пробелов, не страшно принимать решения».

С 2021 г. Кобылкин – глава профильного для себя комитета в Госдуме по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В будущем, девятом, созыве нижней палаты Кобылкин может стать лидером фракции «Единая Россия» – во всяком случае, в качестве одного из кандидатов его называют источники «Ведомостей». Сам депутат философски относится к изменениям вектора работы. Но свои перспективы политического роста ожидаемо старается содержательно не комментировать – «ходит много разных разговоров».

В интервью ко Дню эколога Кобылкин рассказал об особенностях одновременной работы с повесткой охраны окружающей среды и добычи ресурсов, реализации новых поправок в закон о Байкале и др. Прокомментировал он также ход мусорной реформы, связанные с этой сферой проблемы и ситуацию в Туапсе.

– Мы с вами будем говорить об экологии и работе комитета. Но сначала не могу не спросить про ваши перспективы внутри Госдумы, о которых теперь говорят («Ведомости» писали, что депутат может возглавить фракцию «Единой России»).
Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её