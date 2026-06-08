С 2021 г. Кобылкин – глава профильного для себя комитета в Госдуме по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В будущем, девятом, созыве нижней палаты Кобылкин может стать лидером фракции «Единая Россия» – во всяком случае, в качестве одного из кандидатов его называют источники «Ведомостей». Сам депутат философски относится к изменениям вектора работы. Но свои перспективы политического роста ожидаемо старается содержательно не комментировать – «ходит много разных разговоров».