Пашинян заявил о победе своей партии на выборах после обработки 10% бюллетеней

7 июня в Армении с высокой явкой завершились парламентские выборы. По результатам голосования должно быть сформировано новое правительство страны. Всего в них участвовало 17 политических партий и два избирательных блока. Основная борьба развернулась между правящей партией «Гражданский договор» и пророссийскими оппозиционными блоками «Армения» и «Сильная Армения». Главными вопросами предвыборной кампании были отношения Армении со своими соседями, Россией и перспективы продолжения членства страны в ЕАЭС.