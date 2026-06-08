Пашинян заявил о победе своей партии на выборах после обработки 10% бюллетеней
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. На момент его заявления были обработаны только 10% бюллетеней.
«Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство», – сказал Пашинян прессе (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас, по данным ЦИК, после обработки 68% бюллетеней партия Пашиняна набирает меньше 50% голосов. В общей сложности участие в голосовании на парламентских выборах приняли 1 476 597 человек.
7 июня в Армении с высокой явкой завершились парламентские выборы. По результатам голосования должно быть сформировано новое правительство страны. Всего в них участвовало 17 политических партий и два избирательных блока. Основная борьба развернулась между правящей партией «Гражданский договор» и пророссийскими оппозиционными блоками «Армения» и «Сильная Армения». Главными вопросами предвыборной кампании были отношения Армении со своими соседями, Россией и перспективы продолжения членства страны в ЕАЭС.