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При землетрясении на Филиппинах погибли 15 человек

Ведомости

По меньшей мере 15 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего у побережья острова Минданао на юге Филиппин, сообщил Reuters. Пострадали 129 человек.

Подземные толчки ощущались в 12 провинциях Филиппин, а также в индонезийском городе Манадо на острове Сулавеси, расположенном примерно в 420 км от эпицентра. Предупреждения о цунами были объявлены на юге Филиппин, на севере Индонезии и в малазийском штате Сабах на острове Борнео. Эпицентр находился примерно в 20 км от побережья провинции Саранггани на Минданао.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился немедленно начать масштабную операцию по ликвидации последствий землетрясения. Государственным службам поручено подготовить гуманитарную помощь, эвакуационные центры и быть готовыми к проведению спасательных работ.

В октябре 2025 г. количество жертв землетрясения на Филиппинах составило 69 человек. В результате природного явления сильно пострадали город Бого и близлежащие поселения.

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