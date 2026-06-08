При землетрясении на Филиппинах погибли 15 человек

Подземные толчки ощущались в 12 провинциях Филиппин, а также в индонезийском городе Манадо на острове Сулавеси, расположенном примерно в 420 км от эпицентра. Предупреждения о цунами были объявлены на юге Филиппин, на севере Индонезии и в малазийском штате Сабах на острове Борнео. Эпицентр находился примерно в 20 км от побережья провинции Саранггани на Минданао.