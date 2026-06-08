При землетрясении на Филиппинах погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего у побережья острова Минданао на юге Филиппин, сообщил Reuters. Пострадали 129 человек.
Подземные толчки ощущались в 12 провинциях Филиппин, а также в индонезийском городе Манадо на острове Сулавеси, расположенном примерно в 420 км от эпицентра. Предупреждения о цунами были объявлены на юге Филиппин, на севере Индонезии и в малазийском штате Сабах на острове Борнео. Эпицентр находился примерно в 20 км от побережья провинции Саранггани на Минданао.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился немедленно начать масштабную операцию по ликвидации последствий землетрясения. Государственным службам поручено подготовить гуманитарную помощь, эвакуационные центры и быть готовыми к проведению спасательных работ.
В октябре 2025 г. количество жертв землетрясения на Филиппинах составило 69 человек. В результате природного явления сильно пострадали город Бого и близлежащие поселения.