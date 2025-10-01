Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 69

Землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано около 22:00 по местному времени (17:00 мск) 30 сентября. Cebu Daily News со ссылкой на данные филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщала, что его магнитуда составила 6,9. По данным института, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северу от города Бого на глубине 10 км.