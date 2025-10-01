Газета
Главная / Общество /

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 69

Ведомости

Количество жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 69. В результате природного явления сильно пострадали город Бого и близлежащие поселения. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц страны.

По данным агентства, спасатели используют экскаваторы и собак-ищеек для поиска выживших в обрушившихся домах. Собеседники AP рассказали, что работе по поиску пострадавших препятствуют спорадические дожди, а также поврежденные мосты и дороги.

Заместитель администратора управления гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро IV рассказал, что поиск людей под завалами еще не окончен. По его словам, власти Филиппин рассматривает возможность обращения за помощью к иностранным правительствам в ликвидации последствий землетрясения.

Фото.

Последствия разрушительного землетрясения на Филиппинах

Общество / Фото

Землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано около 22:00 по местному времени (17:00 мск) 30 сентября. Cebu Daily News со ссылкой на данные филиппинского института вулканологии и сейсмологии сообщала, что его магнитуда составила 6,9. По данным института, эпицентр землетрясения находился в 17 км к северу от города Бого на глубине 10 км.

The Guardian писала, что спасательные работы продолжаются в условиях афтершоков и перебоев с электричеством. По словам представителей властей, есть вероятность обнаружения людей под завалами.

