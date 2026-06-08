Каллас сообщила о первых санкциях ЕС против Ирана за угрозы судоходству

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), полное закрытие Ормузского пролива приведет к исчезновению с мирового рынка около 80% проходящей через него нефти – 16 млн баррелей в сутки, что составляет 20% мирового предложения. В этом случае цены на нефть взлетят, а транспортные расходы, страховые премии и цены на товары по всему миру столкнутся с беспрецедентным шоком.