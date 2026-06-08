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Каллас сообщила о первых санкциях ЕС против Ирана за угрозы судоходству

Ведомости

Европейский союз (ЕС) впервые применил санкции, связанные с обеспечением свободы судоходства, в отношении Ирана. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре.

Каллас отметила, что ограничительные меры Евросоюза затронули физических лиц и организации, которые, по утверждению Брюсселя, связаны с закрытием Ормузского пролива. По ее словам, принятое решение отражает позицию стран ЕС относительно безопасности морских перевозок и международного судоходства.

Глава европейской дипломатии также прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке в целом, отметив риски дальнейшей эскалации.

Агентство Fars писало 7 июня, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн. В мае заместитель спикера парламента Али Никзад анонсировал разработку 12-статейного плана по управлению проливом. Как сообщает агентство, для реализации этой инициативы уже создан специальный орган, который работает под надзором высшего совета национальной безопасности. Собранные средства поступают в государственную казну.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), полное закрытие Ормузского пролива приведет к исчезновению с мирового рынка около 80% проходящей через него нефти – 16 млн баррелей в сутки, что составляет 20% мирового предложения. В этом случае цены на нефть взлетят, а транспортные расходы, страховые премии и цены на товары по всему миру столкнутся с беспрецедентным шоком.

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